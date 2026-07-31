U Cluj a părăsit Conference League, fiind eliminată de Brann Bergen

Publicat 31 iul. 2026, 08:45 Sursă realitatea.net

Universitatea Cluj a fost eliminată din competiția de fotbal Conference League de echipa norvegiană SK Brann Bergen, care a câștigat cu scorul de 3-1 (2-1), joi seara, pe Brann Stadion din Bergen, în manșa secundă a turului al doilea preliminar.

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