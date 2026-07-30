Sport· 1 min citire

Scrimă: România în semifinalele probei masculine de sabie pe echipe de la Campionatele Mondiale

Foto: FR Scrima / Facebook

Foto: FR Scrima / Facebook

Scris deStoica Marian
Publicat30 iul. 2026, 08:59
Sursărealitatea.net

La ediția precedentă, în aceeași distribuție, sabrerii tricolori au obținut bronzul.

În această diminieață, Vlad Covaliu, Radu Nițu. George Dragomir și Răzvan Ursachi au învins Italia, în sferturile de finală, cu 45-36.

În semifinale, România va întâlni Coreea de Sud, echipă care a trecut de Rusia cu 45-37. Meciul va începe la ora 09:10 (ora României).

Echipa noastră a trecut în primul tur, cu 45-17, de Marea Britanie, locul 29 mondial, apoi a învins Venezuela, scor 45-30.

La ediția precedentă, în aceeași distribuție, sabrerii tricolori au obținut bronzul.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

scrimăCampionate Mondialesemifinalevlad covaliuRomania

Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe