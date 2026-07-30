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Polo feminin: România a obţinut prima sa victorie la Campionatul Mondial Under-16

Echipa națională de polo

Echipa națională de polo

Scris deStoica Marian
Publicat30 iul. 2026, 13:58
Sursărealitatea.net

Selecţionata României a învins Zimbabwe cu 6-3 (3-0, 0-1, 2-0, 1-2), joi, într-un meci pentru locurile 21-24 la Campionatul Mondial de polo pe apă feminin Under-16 de la Zagreb.

Tricolorele au obţinut prima lor victorie la această ediţie, prin golurile marcate de Sara Pascu (2 goluri), Vivien Ridzyk (2), Nicole Georgescu (1) şi Alessia Ciocan (1).

Pentru învinse au punctat Lola Accorsi (2) şi Sascha Buler (1).

Acest succes vine după cinci eşecuri consecutive, 4-22 cu Ungaria, 8-10 cu Serbia, 1-16 cu SUA, 8-10 (la loviturile de departajare) cu Ucraina (toate în faza ligii) şi 7-8 cu Croaţia.

România va juca pentru poziţiile 21-22 contra Braziliei, vineri, de la ora 12:35 (ora României).

AGERPRES

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