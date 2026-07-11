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Sport· 2 min citire
Înot: Aissia Prisecariu a cucerit medalia de bronz la 200 metri spate, la Europenele de juniori
Aissia Prisecariu pe podium Foto: CSM Constanța/facebook
Publicat11 iul. 2026, 10:06
Sursărealitatea.net
Sportiva română Aissia Prisecariu a cucerit medalia de bronz în proba de 200 m spate, vineri, la Campionatele Europene de înot pentru juniori de la Munchen.
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