Furtunile pun stăpânire pe România! ANM a emis COD GALBEN pentru mai multe județe: când intră în vigoare

Publicat 11 iul. 2026, 10:41 Actualizat 11 iul. 2026, 10:56 Sursă Realitatea.Net

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă începând de duminică, la prânz, pentru mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină.

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