Franța, prima semifinalistă a Cupei Mondiale 2026, după 2-0 cu Maroc

Franța a devenit joi seară prima echipă calificată în semifinalele Campionatului Mondial de fotbal din 2026, după ce a învins-o pe Maroc cu scorul de 2-0, în primul sfert de finală al turneului găzduit de SUA, Mexic și Canada. Partida s-a disputat pe stadionul din Boston (Foxborough), în fața a 63.000 de spectatori, și a fost condusă de arbitrul argentinian Facundo Tello.
Un meci dominat de "Cocoșul Galic"
Deși Maroc era considerat cel mai serios adversar întâlnit de francezi până în acest moment al competiției, echipa lui Didier Deschamps a controlat jocul de la un capăt la altul. Prima repriză s-a încheiat fără gol, în ciuda unei ocazii uriașe: Kylian Mbappe a ratat o lovitură de la 11 metri, obținută după un fault al lui Mazraoui asupra sa în minutul 25. Portarul marocan Yassine Bounou (Bono) a fost eroul primelor 45 de minute, respingând și alte încercări ale lui Upamecano și Desire Doue.
Tonul s-a schimbat radical în repriza secundă. În minutul 60, Mbappe s-a răscumpărat pentru penalty-ul ratat, marcând cu o execuție superbă din marginea careului, la colțul lung, fără nicio șansă pentru Bono. A fost al 8-lea gol al starului lui Real Madrid la această ediție a Cupei Mondiale, cifră cu care l-a egalat pe Lionel Messi în clasamentul golgheterilor turneului, și al 20-lea din cariera sa la Campionatele Mondiale.
Șase minute mai târziu, Ousmane Dembele, câștigătorul Balonului de Aur, a majorat scorul cu un șut din afara careului, la baza barei transversale, stabilind scorul final: 2-0.
Maroc, eliminat fără gol marcat
"Leii Atlasului" nu au reușit să pună probleme serioase apărării franceze. Prima lor tentativă pe poartă a venit abia în minutul 83, prin Ounahi, respinsă de portarul Mike Maignan. Absența atacantului Ismael Saibari, accidentat încă din meciul cu Canada din optimi, s-a resimțit puternic în atacul marocan.
Rezultatul readuce în memorie precedentul din 2022: la Cupa Mondială din Qatar, tot Franța elimina Marocul cu același scor, 2-0, tot în faza eliminatorie superioară (atunci în semifinale).
Notă de precauție pentru Mbappe
Singura umbră a serii pentru francezi a fost accidentarea lui Mbappe, care a părăsit terenul în minutul 77-78, acuzând dureri la glezna dreaptă, după un contact mai dur. Deschamps a preferat să nu riște și l-a introdus pe Jean-Philippe Mateta în locul său. Atacantul a fost văzut ulterior pe bancă aplicând gheață pe zona afectată.
Formațiile de start
FRANȚA: Maignan – Kounde (Gusto 87), Upamecano, Saliba, Digne – Kone (Zaire-Emery 70), Rabiot – Dembele, Olise, Doue (Barcola 77) – Mbappe (Mateta 77). Selecționer: Didier Deschamps
MAROC: Bounou – Hakimi, Mazraoui, Diop, Salah-Eddine (El Ouahdi 74) – Bouaddi (Amrabat 62), El Aynaoui – Brahim Diaz (Yassine 74), Ounahi, Talbi (Sbai 85) – El Khannouss (Rahimi 62). Selecționer: Mohamed Ouahbi
Prin această victorie, Franța ajunge pentru a treia oară consecutiv în semifinalele unei Cupe Mondiale. Vicecampioana en-titre va afla adversara din penultimul act al competiției după meciul dintre Spania și Belgia, programat vineri. Pentru Maroc, eliminarea vine cu un gând optimist: în 2030 va fi una dintre țările gazdă ale turneului final.