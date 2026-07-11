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Politica· 1 min citire
Ultimatum de la PSD: Solicită guvern cu puteri depline pentru a nu pierde miliardele din fondurile europene SAFE
Foto/Arhivă/Inquam
Publicat11 iul. 2026, 09:05
SursăRealitatea PLUS
Partidul Social Democrat lansează un apel de urgență către toate forțele politice și cere învestirea imediată a unui executiv cu puteri depline. Social-democrații avertizează că blocajul politic actual pune în pericol miliarde de euro din fondurile europene destinate combaterii crizei energetice.
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