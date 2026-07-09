Cum a păgubit o firmă statul român cu 26 de milioane de lei din streaming

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit un prejudiciu de 26,36 milioane de lei provocat bugetului de stat de o companie care organiza și transmitea online gale de arte marțiale mixte (MMA), fără să declare veniturile obținute din abonamente și alte activități conexe.

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