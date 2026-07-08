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Răsturnare de situație! FCSB și Dinamo sunt tot mai aproape de revenirea pe Arena Națională

arena națională

arena națională

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 iul. 2026, 15:55

FCSB și Dinamo au motive de optimism înaintea startului noului sezon din SuperLigă. Deși Arena Națională era programată să rămână indisponibilă până în luna septembrie, cele mai recente informații indică faptul că stadionul ar putea fi redeschis mult mai devreme.

Arena Națională ar putea fi gata încă din august

Potrivit informațiilor apărute în presa sportivă, noul gazon al Arenei Naționale urmează să ajungă la București după data de 20 iulie. Imediat după livrare vor începe lucrările de montare a suprafeței de joc, reinstalarea echipamentelor VAR și pregătirea stadionului pentru noul sezon competițional.

Singurul obstacol care ar mai putea întârzia revenirea fotbalului pe Arena Națională ar fi organizarea unui nou eveniment extrasportiv, în cazul în care Primăria Capitalei ar decide să închirieze stadionul în acest scop.

Unde vor juca FCSB și Dinamo până la redeschidere

Până când Arena Națională va redeveni disponibilă, FCSB își va disputa meciurile de pe teren propriu pe Stadionul Steaua din Ghencea. Acolo este programată și partida din prima etapă a SuperLigii, împotriva celor de la FC Argeș.

Tot în Ghencea va avea loc și duelul cu FK Auda din turul al doilea preliminar al Conference League.

De cealaltă parte, Dinamo va continua să evolueze pe Stadionul Arcul de Triumf, unde va primi vizita Universității Craiova în etapa a doua a campionatului.

Oficialii speră la o revenire rapidă

Conducătorii celor două cluburi sunt încrezători că mutarea pe Arena Națională se va produce încă din luna august, dacă lucrările vor fi finalizate la timp și nu vor apărea alte evenimente care să blocheze utilizarea stadionului.

În acest context, atât FCSB, cât și Dinamo așteaptă confirmarea oficială privind redeschiderea celei mai mari arene din România, care ar urma să găzduiască din nou meciuri de fotbal la începutul noului sezon.

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