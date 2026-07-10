Turismul românesc simte lovitura schimbării voucherelor de vacanță. Decontările sunt în cădere liberă

Voucherele de vacanță aduc tot mai puțini bani în turismul românesc. Decontările către hoteluri, pensiuni și alte unități turistice au scăzut semnificativ în acest an, iar reprezentanții industriei spun că noile reguli se simt deja în plin sezon estival, conform Realitatea PLUS.
Potrivit unei analize realizate pe baza datelor de la Ministerul Finanțelor, în primele cinci luni ale acestui an, sumele decontate către unitățile turistice au scăzut cu peste 61% față de aceeași perioadă a anului trecut. În timp ce valoarea voucherelor cumpărate de angajatori a scăzut cu 9%, decontările către operatorii din turism s-au prăbușit de la peste 557 de milioane de lei la 214 milioane de lei.
Cine primește vouchere de vacanță în 2026
În 2026, regulile diferă în funcție de locul de muncă. Angajații din sectorul public pot primi vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei pe an, însă doar dacă au salariul de bază lunar net de cel mult 6.000 de lei. Se ia în calcul salariul de bază net, nu neapărat suma totală care apare pe fluturaș după adăugarea sporurilor sau a altor venituri.
Pot intra în această categorie angajații din administrația publică centrală și locală, profesorii și alți angajați din învățământ, personalul medical și alte categorii de salariați plătiți din fonduri publice, dacă se încadrează în plafonul stabilit. Instituția trebuie însă să aibă prevăzuți în buget banii necesari pentru acordarea voucherelor.
Reguli speciale pentru militari și polițiști
Pentru militari, polițiști, polițiști de penitenciare și personalul civil din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, se poate deconta contravaloarea serviciilor turistice din România în limita a 800 de lei.
Și în acest caz se aplică plafonul de venit. Beneficiul poate fi acordat dacă salariul sau solda de funcție netă este de cel mult 6.000 de lei.
Nu mai trebuie achitată o sumă suplimentară de 800 de lei
În 2025, voucherul de 800 de lei putea fi folosit doar pentru cel mult jumătate din valoarea unui pachet turistic de minimum 1.600 de lei. Practic, angajatul trebuia să plătească diferența din bani proprii pentru a putea folosi voucherul. Pentru voucherele emise în 2026, această obligație nu mai există. Cei 800 de lei pot fi folosiți integral pentru servicii turistice, fără ca beneficiarul să fie obligat să mai contribuie cu încă 800 de lei. Totuși, voucherele emise în 2025 păstrează regula valabilă pentru anul respectiv, chiar dacă mai pot fi utilizate o perioadă în 2026.
Angajații firmelor private nu primesc automat vouchere de vacanță. Angajatorul decide dacă acordă acest beneficiu, ce sumă oferă și când încarcă banii, în funcție de bugetul companiei și de regulile stabilite împreună cu reprezentanții angajaților. Plafonul legal este de cel mult șase salarii minime brute pe țară pentru fiecare salariat, într-un an fiscal. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut este de 4.325 de lei, ceea ce înseamnă un plafon teoretic maxim de 25.950 de lei pe an. Aceasta este însă doar limita permisă de lege, nu o sumă pe care firmele sunt obligate să o acorde.
Unde pot fi folosite voucherele
Voucherele de vacanță pot fi folosite doar pentru vacanțe și servicii turistice din România. Plata se poate face la hoteluri, pensiuni, baze de tratament sau agenții de turism autorizate care acceptă cardul de vacanță. Pachetul cumpărat poate include cazare, masă, transport, tratament balnear și servicii de agrement. Pentru ca un pachet să poată fi achitat prin vouchere, acesta trebuie să includă obligatoriu cazare. Nu pot fi cumpărate separat produse alimentare, combustibil, haine, electrocasnice sau alte bunuri care nu fac parte dintr-un serviciu turistic.
Voucherele de vacanță nu pot fi folosite pentru vacanțe în străinătate. Acestea sunt valabile doar pentru servicii turistice prestate pe teritoriul României, la unități autorizate și afiliate emitentului cardului. De asemenea, banii nu pot fi retrași de la bancomat și nu pot fi preschimbați în numerar. Voucherul este nominal, nu poate fi vândut, cedat sau folosit de o altă persoană în locul titularului.
Cât timp sunt valabile și ce taxe se plătesc
Voucherele de vacanță sunt valabile un an de la data încărcării banilor pe card, nu până la finalul anului calendaristic. De exemplu, dacă suma este încărcată la 20 iulie 2026, termenul de utilizare este, în principiu, 20 iulie 2027.