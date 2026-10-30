Cum diferă platformele de streaming în 2026? De la videoclipuri și seriale la sport în direct

Platformele de streaming nu oferă toate aceeași experiență. Unele permit alegerea unui film sau a unui serial pe care îl poți începe oricând. Altele găzduiesc videoclipuri publicate de creatori, canale TV ori evenimente transmise în timp real. Pentru a alege un serviciu potrivit, este util să înțelegi mai întâi ce tip de conținut vrei să urmărești și în ce condiții îl poți accesa.

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