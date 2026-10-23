Adversarele Universității Craiova, rezultate importante înaintea duelurilor din Conference League

Adversarele Universității Craiova din Conference League își continuă parcursul european. Vezi cu ce echipe se vor confrunta oltenii.
Adversarele Universității Craiova din UEFA Conference League continuă pregătirile pentru meciurile din competiția europeană, iar rezultatele obținute în competițiile interne pot oferi indicii despre forma echipelor înaintea confruntărilor cu formația din Bănie.
Universitatea Craiova se pregătește pentru o serie de dueluri europene în care va întâlni echipe din mai multe campionate, printre care formații din Anglia, Danemarca și Spania. Evoluțiile acestora vor fi urmărite cu atenție de suporterii olteni, interesați de șansele echipei românești în faza ligii Conference League.
Cu cine joacă Universitatea Craiova în Conference League
Universitatea Craiova are programate șase confruntări în faza ligii UEFA Conference League, împotriva unor adversari din diferite campionate europene.
Pe teren propriu, formația din Bănie urmează să întâlnească FC Copenhaga, Getafe și Egnatia. În deplasare, oltenii vor juca împotriva echipelor Brighton, Kairat Almaty și Inter Club d’Escaldes.
Meciurile reprezintă o provocare pentru echipa craioveană, care își propune să obțină rezultate cât mai bune în competiția europeană.
Brighton, Getafe și FC Copenhaga, printre adversarii Universității Craiova
Programul european al oltenilor include confruntări cu echipe care evoluează în campionate importante ale Europei.
Brighton, reprezentanta fotbalului englez, Getafe, din Spania, și FC Copenhaga, din Danemarca, se numără printre adversarele care vor testa nivelul echipei din Craiova.
În același timp, duelurile cu Kairat Almaty, Egnatia și Inter Club d’Escaldes vor completa parcursul formației românești în faza ligii.
Rezultatele adversarelor, importante pentru analiza parcursului european
Forma sportivă a adversarelor poate influența modul în care sunt pregătite confruntările europene. Rezultatele din campionatele interne, eficiența ofensivă și organizarea defensivă sunt câteva dintre elementele care pot oferi indicii înaintea meciurilor directe.
Pentru Universitatea Craiova, obiectivul va fi valorificarea avantajului terenului propriu și obținerea unor rezultate favorabile în deplasare, într-o competiție în care fiecare punct poate conta pentru clasamentul final.
Suporterii echipei din Bănie vor urmări în continuare evoluțiile adversarelor și rezultatele acestora înaintea duelurilor din Conference League.