Cod portocaliu de ploi în Mehedinți și Gorj, valabil până luni dimineața

Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă o avertizare Cod portocaliu pentru ploi însemnate cantitativ în zonele submontane și montane din Mehedinți și Gorj, valabilă până luni dimineața.
Conform ANM, în intervalul 1 noiembrie, ora 10:00 - 2 noiembrie, ora 10:00, se vor acumula 50-70 litri pe metru pătrat în zona submontană și montană a județelor Mehedinți și Gorj, la altitudini mai mici de 1.700 de metri.
În aceeași perioadă, un Cod galben de ploi este valabil pentru zonele montane și submontane din Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, între 31 octombrie, ora 10:00, și 1 noiembrie, ora 10:00. În Carpații Meridionali, la altitudini peste 1.700 de metri, vor predomina ninsorile, cu strat de zăpadă de 15-30 cm.
Un al doilea Cod galben va fi în vigoare între 1 noiembrie, ora 10:00, și 2 noiembrie, ora 10:00, pentru județele Dolj, Olt, Vâlcea, zona joasă a Mehedințiului și Gorjului, precum și pentru zonele montane din Caraș-Severin și Hunedoara. Se vor acumula 25-35 litri pe metru pătrat, izolat peste 40 de litri.