Prognoza meteo pe noiembrie 2026: temperaturi mai scăzute în prima săptămână

Noiembrie începe cu temperaturi mai scăzute decât media pentru această perioadă, urmate de o revenire la condițiile climatice obișnuite pe parcursul lunii.
Conform prognozei meteorologice, primele zile ale lunii noiembrie vor fi marcate de temperaturi medii mai mici decât normalul în întreaga țară. În sud și est, cantitățile de precipitații vor depăși valorile obișnuite, iar local se vor înregistra excedente și în vestul și centrul teritoriului.
În extremitatea de nord-vest, situația este opusă: regimul pluviometric va fi deficitar față de media perioadei.
Vremea revine la normal în a doua jumătate a lunii
În a doua săptămână din noiembrie, temperaturile medii se vor apropia de valorile normale în toate regiunile. Precipitațiile vor fi mai abundente decât media doar în zonele vestice și nord-vestice, rămânând în jurul valorilor tipice în restul țării.
În a treia săptămână, regimul termic va fi normal pentru această perioadă a anului. Cantitățile de apă vor fi, în general, conforme cu media climatologică, cu un deficit localizat în sud și un excedent în nord-vest.
Până la finalul lunii, atât temperaturile, cât și precipitațiile se vor încadra în parametrii normali pentru toate regiunile României.