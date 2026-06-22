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Politica· 1 min citire
Ședința Birourilor Permanente Reunite din Parlament a fost SUSPENDATĂ: când vor fi reluate discuțiile
Ședință suspendată în Parlament
Publicat22 iun. 2026, 10:37
Sursărealitatea.net
Sedința Birourilor Permanente Reunite din Parlament, desfășurată în format online, în care urma să se stabilească audierea miniștrilor Guvernului Veștea a fost suspendată, luni dimineață.
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