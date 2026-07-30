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Momente de panică pentru Diana Șoșoacă! Eurodeputata a fost rănită într-un accident rutier

Diana Șoșoacă

Diana Șoșoacă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iul. 2026, 16:48

Eurodeputata Diana Șoșoacă a fost transportată la spital după ce a fost implicată într-un accident rutier produs joi după-amiază pe bulevardul Iuliu Maniu din București. Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres, aceasta se afla în calitate de pasager într-unul dintre autoturismele implicate.

Accidentul a avut loc în jurul orei 14:35, iar Brigada Rutieră a fost sesizată printr-un apel la 112. Din primele verificări reiese că un șofer în vârstă de 49 de ani, care circula pe bulevardul Iuliu Maniu dinspre strada Lujerului către strada Apusului, a intrat în coliziune cu autoturismul care se deplasa în fața sa, condus de un tânăr de 23 de ani.

În urma impactului, un pasager în vârstă de 50 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital. Potrivit surselor judiciare, este vorba despre eurodeputata Diana Șoșoacă.

Polițiștii au testat ambii șoferi cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative, nefiind indicat consum de alcool. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

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