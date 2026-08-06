Criză de apă într-o comună din Gorj. Bazinele sunt goale la ora 6 dimineața: localnicii udă grădinile toată noaptea

Publicat 6 aug. 2026, 14:29 Sursă Realitatea.net

Seceta provoacă probleme tot mai mari în zonele rurale. În comuna Schela, din județul Gorj, rețeaua publică de alimentare cu apă abia mai face față consumului ridicat din această perioadă.

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