Ilie Bolojan, discuții cu mediul de afaceri despre economie, taxe și reformele fiscale

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 aug. 2026, 16:11

Premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Confederației Patronale Concordia, pentru o serie de discuții privind evoluția economiei, măsurile fiscal-bugetare și reformele considerate esențiale pentru mediul de afaceri.

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