Economie· 1 min citire

Sfidare uriașă din partea premierului demis Ilie Bolojan. A refuzat să răspundă despre centralele pe cărbune

Bolojan a amânat explicațiile

Bolojan a amânat explicațiile

Realitatea de Gorj
Scris de Realitatea de Gorj Publicat: 6 aug. 2026, 12:53

Sfidare uriașă din partea premierului demis Ilie Bolojan. Aflat la inaugurarea unui proiect realizat cu fonduri PNRR, acesta a fost întrebat dacă a primit vreun semnal de la Comisia Europeană privind capacitățile energetice pe cărbune. Ca de obicei, Ilie Bolojan răspunde doar la ce vrea și când vrea. Premierul demis a evitat să ofere informații concrete și a încheiat rapid discuția.

Bolojan a amânat explicațiile

Întrebarea i-a fost adresată lui Ilie Bolojan în calitatea sa de ministru al Energiei. Premierul demis nu a răspuns dacă a primit sau nu un semnal din partea Comisiei Europene. „Vă mulțumesc pentru înțelegere. Suntem la un eveniment legat de acest lucru și, pe aceste teme, vă voi face declarații atunci când vor fi organizate întâlnirile la Guvern”, a răspuns Ilie Bolojan.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

criza energetica romania

Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe