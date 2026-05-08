Moment istoric. Administrația Trump a desecretizat documentele OZN

Sursă: realitatea.net

Administrația condusă de Donald Trump a anunțat lansarea unei ample operațiuni de desecretizare a documentelor guvernamentale legate de fenomenele aeriene neidentificate, cunoscute sub denumirea de UAP.

Anunțul a fost făcut de Departamentul pentru Război al Statelor Unite, instituție care a precizat că primele fișiere clasificate au fost deja publicate online în cadrul unui nou program federal de transparență.

Documentele sunt disponibile la adresa https://www.war.gov/ufo/

Autoritățile americane susțin că este pentru prima dată în istorie când publicul primește acces direct la o arhivă atât de amplă care conține fotografii, imagini video și documente originale privind observațiile de fenomene anormale investigate de agențiile statului american.

Guvernul SUA lansează platforma dedicată dosarelor despre OZN-uri

Noua inițiativă poartă numele Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters/Sistemul prezidențial de desecretizare și raportare a întâlnirilor cu fenomene aeriene neidentificate, prescurtat PURSUE, și implică mai multe instituții federale americane. Printre acestea se află Casa Albă, Oficiul Directorului Serviciilor Naționale de Informații, Departamentul pentru Energie al Statelor Unite, NASA, FBI și biroul AARO, structura specializată în investigarea fenomenelor anormale multidomeniu.

Toate documentele desecretizate vor fi publicate pe platforma WAR.GOV/UFO, iar oficialii au transmis că noi materiale vor apărea treptat.

Potrivit comunicatului oficial , decizia vine direct la solicitarea lui Donald Trump, care ar fi ordonat începerea procesului de identificare și desecretizare a documentelor privind fenomenele aeriene neidentificate.

Administrația americană afirmă că niciun alt președinte al Statelor Unite nu ar fi mers atât de departe în ceea ce privește transparența legată de aceste subiecte.

„Poporul american trebuie să vadă aceste documente”

În comunicatul transmis de autorități se precizează că toate fișierele au fost verificate din punct de vedere al securității naționale înainte de publicare, însă multe dintre materialele desecretizate nu au fost încă analizate complet în ceea ce privește explicațiile fenomenelor observate.

Reprezentanții administrației Trump susțin că americanii cer de ani de zile mai multă transparență privind informațiile deținute de guvern despre aparițiile misterioase raportate de militari și agenții federale.

Secretarul pentru Război, Pete Hegseth, a declarat că publicarea documentelor reprezintă un moment fără precedent.

„Departamentul de Război este în deplin acord cu președintele Trump pentru a aduce un nivel fără precedent de transparență privind înțelegerea de către guvern a Fenomenelor Anomale Neidentificate. Aceste fișiere, ascunse ani la rând în spatele clasificărilor, au alimentat speculații justificate — iar acum este timpul ca poporul american să le vadă cu ochii săi. Publicarea acestor documente desecretizate demonstrează angajamentul sincer al administrației Trump pentru o transparență fără precedent”, a afirmat Pete Hegseth.

Șefa serviciilor de informații: „Este doar începutul”

La rândul său, directoarea serviciilor naționale de informații, Tulsi Gabbard, a spus că operațiunea de desecretizare va continua și în perioada următoare.

„Poporul american a cerut de mult timp transparență privind cunoștințele guvernului despre fenomenele anomale neidentificate. Sub conducerea președintelui Trump, Oficiul Directorului Serviciilor Naționale de Informații coordonează activ eforturile comunității de informații împreună cu Departmentul de Război pentru a asigura o analiză atentă, amplă și fără precedent a documentelor deținute, astfel încât americanii să beneficieze de maximum de transparență. Publicarea de astăzi este prima etapă a unui proces continuu de desecretizare”, a declarat Tulsi Gabbard.

FBI și NASA intră în programul de desecretizare

Șeful FBI, Kash Patel, a afirmat că publicul american are acum acces „neîngrădit” la documentele guvernamentale legate de fenomenele neidentificate.

„FBI este mândru să stea alături de președintele Trump și de partenerii noștri interinstituționali în această publicare istorică a documentelor UAP. Pentru prima dată în istorie, poporul american are acces neîngrădit la fișiere guvernamentale desecretizate privind Fenomenele Anomale Neidentificate — un nivel de transparență pe care nicio administrație anterioară nu l-a oferit”, a spus Kash Patel.

Și administratorul NASA, Jared Isaacman, a salutat inițiativa lansată de administrația americană.

„Apreciez efortul întregului guvern coordonat de președintele Trump pentru a oferi mai multă transparență poporului american privind fenomenele anomale neidentificate. La NASA, misiunea noastră este să folosim cele mai strălucite minți și cele mai avansate instrumente științifice, să urmăm datele și să împărtășim ceea ce descoperim. Vom rămâne sinceri în legătură cu ceea ce știm că este adevărat, cu ceea ce încă nu înțelegem și cu tot ceea ce rămâne de descoperit”, a transmis Jared Isaacman.

Oficialii americani spun că noi documente, imagini și înregistrări video vor continua să fie publicate treptat pe platforma special creată pentru acest proiect.