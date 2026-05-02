Csikszereda a învins FCSB cu 1-0 și a intrat în lupta pentru barajul de Conference League

Echipa Csikszereda a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea bucureşteană FCSB, în etapa a a şaptea din play-out-ul Superligii.

FCSB este lider în paly-out, cu 36 de puncte.

Ciucanii au cerut lovitura de pedeapsă în minutul 8, acuzând un henţ la Cisotti, însă arbitrul Vidican nu a dat nimic.

Octavian Popescu a şutat în plasa laterală, în minutul 14, apoi Dawa a trimis o lovitură de cap pe lângă poartă, în mintul 22.

În replică, Popa a prins şutul lui Eppel, cinci minute mai târziu, şi a fost scor alb la pauză. Presiunea pusă de bucureşteni a continuat şi în partea secundă, Olaru şutând peste poartă în minutul 58.

Matei Popa a respins şutul greu expediat de Eppel, iar în minutul 79 Octavian Popescu a avut cea mai mare ocazie a oaspeţilor, însă Pap a scos şutul bucureşteanului.

Gazdele au dat lovitura în minutul 87, când Csuros a marcat cu capul, la colţul lung, în urma unui corner.

Csikszereda s-a impus cu 1-0 în faţa echipei care deţine încă titlul de campioană şi este pe locul 4 în play-out, având 30 de puncte.