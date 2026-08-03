AUR a votat pentru mai multă transparență și pentru consolidarea standardelor de integritate în funcțiile publice

Publicat 3 aug. 2026, 19:53 Sursă Realitatea.Net

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a votat în favoarea proiectului pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii, considerând că, deși legea nu este una perfectă, reprezintă un pas important în creșterea transparenței și a responsabilității celor care ocupă funcții publice.

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