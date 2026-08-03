Economie· 1 min citire

Transportatorii cer autorităţilor analizarea urgentă a modului de formare a preţurilor speculative la carburanţi

Preț carburanți

Preț carburanți

Scris deAna Maria Județ
Publicat3 aug. 2026, 14:54
Sursărealitatea.net

Transportatorii spun că, în timp ce preţul barilului de petrol este cu mult sub maximele atinse în perioada conflictului din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la preţuri istorice.

Federaţia Operatorilor Români de Transport (FORT) cere autorităților o analiză urgentă privind formarea prețurilor speculative la carburanți, pe ultimele 20 de zile, și solicită normalizarea prețurilor și a marjelor de profit.

„FORT solicită normalizarea preţurilor şi a marjelor de profit din domeniul carburanţilor, astfel încât acestea să reflecte evoluţia reală a pieţei şi să nu afecteze economia românească. Oare unde se duc aceste profituri excesive? Solicităm Parlamentului, Guvernului şi Consiliului Concurenţei: analizarea urgentă a modului de formare a preţurilor speculative la carburanţi, pe ultimele 20 de zile; măsuri pentru creşterea transparenţei şi a concurenţei reale pe piaţă”, arată comunicatul.

Transportatorii spun că, în timp ce preţul barilului de petrol este cu mult sub maximele atinse în perioada conflictului din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la preţuri istorice.

„Costurile au scăzut, însă acest lucru nu se regăseşte în preţul de la pompă. În schimb, transportatorii români, firmele şi milioane de consumatori suportă costuri tot mai mari, iar întreaga economie pierde competitivitate”, explică reprezentanţii FORT.

Aceştia consideră că un preţ corect la motorină nu este doar problema transportatorilor, ci „este o condiţie esenţială pentru protejarea economiei României, pentru limitarea inflaţiei şi pentru păstrarea competitivităţii companiilor româneşti”.

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