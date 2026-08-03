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Lovitură de proporții pregătită de Trabzonspor. Mohamed Salah poate schimba viitorul lui Denis Drăguș la FCSB

Salah

Salah

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 aug. 2026, 20:17

Trabzonspor este foarte aproape să dea una dintre cele mai spectaculoase lovituri ale perioadei de mercato. Presa din Turcia susține că Mohamed Salah și-ar fi dat acordul pentru transfer, iar mutarea ar putea avea efecte directe asupra situației internaționalului român Denis Drăguș.

Potrivit jurnaliștilor de la NTV, negocierile dintre cele două părți sunt într-un stadiu avansat, iar atacantul egiptean ar urma să ajungă la Istanbul pentru finalizarea transferului. După ce varianta Beșiktaș a căzut, Trabzonspor a devenit favorita pentru semnătura fostului star al lui Liverpool.

Conform informațiilor din presa turcă, Salah ar urma să semneze un contract valabil pe două sezoane, cu un salariu estimat la aproximativ 15 milioane de euro pe an. Oficializarea mutării este așteptată în perioada următoare.

O eventuală sosire a lui Mohamed Salah ar putea reduce și mai mult șansele lui Denis Drăguș de a prinde minute. Internaționalul român poate evolua atât ca atacant central, cât și în banda stângă, poziție pe care evoluează și fotbalistul egiptean.

În acest context, tot mai multe informații indică faptul că Drăguș ar putea părăsi Trabzonspor în această vară, iar FCSB este una dintre echipele despre care s-a speculat că îi urmăresc situația.

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