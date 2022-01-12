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Economie· 2 min citire
Prețuri și facturi de infarct! Ce spune Ministrul Muncii, Marius Budăi. Cum vor arata salariile și pensiile românilor în 2022
Prețuri și facturi de infarct! Ce spune Ministrul Muncii, Marius Budăi. Cum vor arata salariile și pensiile românilor în 2022
Ministrul a făcut calcule despre cum vor arata următorii ani pentru românii salariați, dar și pentru pensionari
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