Minerii gorjeni merg la muncă în condiții groaznice | VIDEO

Minerii se plâng de multă vreme de condițiile groaznice pe care trebuie să le îndure pe drumul spre carierele Complexului Energetic Oltenia din zona Motru. Iată și dovada.

Un filmuleț postat pe Facebook de un angajat arată cum o echipă de angajați este transportată la locul de muncă. Drumul spre excavator, care durează trei minute, este unul infernal.Angajații își acoperă căile respiratorii cu hainele, după ce nori de praf sunt ridicați în aer de mașina în care se află. Mai mult, cabina mașinii cu care sunt transportați minerii are băncile rupte și se află într-o stare deplorabilă.Sindicaliștii au făcut de multe ori apel la conducerea CEO pentru investiții pentru ameliorarea condițiilor de muncă în cariere, însă, până acum nu s-a făcut mai nimic în acest sens.https://www.youtube.com/watch?v=se5R0OQJHu0