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Economie· 1 min citire
Începe prima etapă de selectare a voucherelor din aplicaţia dedicată Programului ”Rabla pentru Electrocasnice”
Începe prima etapă de selectare a voucherelor din aplicaţia dedicată Programului ”Rabla pentru Electrocasnice”
Bugetul alocat acestei etape este de 14 milioane lei. Voucherele se pot genera până pe 2 decembrie 2021, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat acestei etape
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