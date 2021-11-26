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Începe prima etapă de selectare a voucherelor din aplicaţia dedicată Programului ”Rabla pentru Electrocasnice”

Începe prima etapă de selectare a voucherelor din aplicaţia dedicată Programului ”Rabla pentru Electrocasnice”

Începe prima etapă de selectare a voucherelor din aplicaţia dedicată Programului ”Rabla pentru Electrocasnice”

Realitatea de Gorj
Scris de Realitatea de Gorj Publicat: 26 nov. 2021, 08:48

Bugetul alocat acestei etape este de 14 milioane lei. Voucherele se pot genera până pe 2 decembrie 2021, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat acestei etape

Prima etapă de selectare a voucherelor din aplicaţia informatică dedicată Programului ''Rabla pentru Electrocasnice'' începe vineri, la ora 10:00, anunţă Administraţia Fondului pentru Mediu, pe pagina sa de Facebook.


Bugetul alocat acestei etape este de 14 milioane lei, iar de vineri dimineaţa persoanele fizice vor avea posibilitatea să intre în contul de utilizator creat şi să genereze vouchere aferente categoriei de electrocasnice dorite.

Acestea sunt de: 400 de lei pentru maşini de spălat rufe, inclusiv cu uscător având cel puţin noua clasa energetică C; 400 de lei pentru maşini de spălat vase având cel puţin noua clasă energetică D; 400 de lei pentru frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare având cel puţin noua clasă energetică E.

Voucherele se pot genera până pe 2 decembrie 2021, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat acestei etape.

Sursa: Realitatea Financiara

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