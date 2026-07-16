Pensii mici, prețuri mari. Bătrânii numără fiecare leu

Publicat 16 iul. 2026, 10:48 Actualizat 16 iul. 2026, 10:50 Sursă Realitatea PLUS

Românii nu mai fac față scumpirilor din piețe! Pensionarii cu venituri mici ajung să vină acasă doar cu câteva legume, iar alții chiar cu plasele goale din cauza prețurilor tot mai mari.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre scumpiripensiipreturi romania