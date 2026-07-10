Petrecere cu lăutari într-un cimitir din Gorj! Filmările cu dedicații și manele i-au surprins pe internauți

Scene neobișnuite surprinse într-un cimitir din județul Gorj au provocat controverse pe rețelele sociale. După sfințirea unui nou prăznicar, participanții la eveniment au organizat o petrecere cu lăutari și dedicații muzicale chiar printre morminte. Imaginile au devenit virale, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

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