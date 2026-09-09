Economie· 1 min citire

Ce mașini pierd cel mai mult din valoare în România

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 9 sept. 2026, 10:00

Studiul carVertical arată care mașini second-hand se depreciază cel mai mult în România

Un studiu realizat de carVertical arată că Opel Astra înregistrează cea mai mare depreciere dintre modelele analizate pe piața din România, pierzând în medie 65% din valoare după cinci ani.

Urmează Opel Insignia (63,4%), Fiat Tipo (61,1%), Peugeot 308 (61%) și Renault Talisman (60,1%). Primele cinci modele din clasament pierd, astfel, cel puțin 60% din valoarea inițială.

Premium și electrice, mai expuse la scăderi

Modelele premium și cele electrice sunt mai vulnerabile la depreciere, din cauza prețului inițial ridicat, a costurilor de întreținere și a evoluției rapide a tehnologiei bateriilor. La nivel european, Jaguar I-Pace pierde 73,1%, iar Range Rover 70,1%.

În România, Ford Fiesta și Ford Focus se situează ceva mai bine, cu o depreciere medie de 59,2%. Analiza s-a bazat pe mașini fabricate în 2020, comparând prețul de listă cu valoarea de piață după cinci ani. Experții recomandă verificarea individuală a fiecărui vehicul, deoarece kilometrajul, starea tehnică și cererea locală influențează prețul final.

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