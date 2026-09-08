Mircea Abrudean, despre întâlnirea Bolojan-Tănăsescu: „Am aflat din presă”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 sept. 2026, 15:58

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, spune că a aflat din presă despre întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, desfășurată în biroul său.

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