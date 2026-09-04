Benzina a atins un nou record în România. Cât au crescut prețurile și de ce suntem printre țările cu cele mai mici scumpiri din UE

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 sept. 2026, 19:50

Benzina standard a ajuns vineri, 4 septembrie 2026, până la 9,70 lei pe litru în unele stații din România, în timp ce motorina a trecut din nou de pragul de 10 lei.

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