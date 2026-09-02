Turiștii care au fost cazați la hotelul din Saturn cer banii înapoi. Mărturii cutremurătoare: „Două zile am zăcut”

Turiștii cazați la Hotelul Neko din stațiunea Saturn cer restituirea banilor pentru sejur, după ce aproape 60 de persoane au acuzat simptome de toxiinfecție alimentară și au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Situația este monitorizată de Ministerul Sănătății și de inspectorii DSP Constanța.
Persoanele afectate sunt nemulțumite de modul în care reprezentanții hotelului gestionează situația și spun că, după două zile în care au avut stări de rău, așteaptă soluții și recuperarea banilor achitați pentru sejur, scrie publicația locală Ziua de Constanța.
Un turist cazat la Hotelul Neko a declarat că a petrecut două zile cu stări de rău și că, în prezent, turiștii așteaptă să vadă ce soluții le vor fi oferite. Acesta a reclamat faptul că responsabilitatea este pasată între cei implicați și că oamenii așteaptă restituirea banilor.
Peste 500 de kilograme de alimente, retrase de la consum
Protecția Consumatorilor a efectuat un control la acest hotel și a dispus retragerea de la consum a peste 500 de kilograme de alimente depozitate în condiții neconforme.
Printre neregulile constatate s-au numărat și probleme privind temperatura din frigiderele unității. Inspectorii au identificat valori de aproape 16 grade Celsius, mult peste nivelul necesar pentru păstrarea corespunzătoare a alimentelor perisabile. În plus, în urma verificărilor, autoritatea a aplicat patru sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 100.000 de lei.
Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au dispus, totodată, oprirea temporară a prestării serviciilor hotelului și au propus suspendarea activității unității de cxazare pentru o perioadă de șase luni.
Cine poate primi banii înapoi
Potrivit măsurilor dispuse de Protecția Consumatorilor, turiștii care au fost spitalizați, precum și aparținătorii sau membrii grupurilor din care aceștia făceau parte, trebuie să primească integral banii achitați către hotel.
În cazul celorlalți turiști, solicitarea restituirii banilor rămâne la latitudinea acestora. Ei pot cere returnarea sumelor plătite pentru mâncare sau pot solicita restituirea banilor pentru întregul sejur.
Protecția Consumatorilor a precizat că măsurile au fost dispuse în urma neregulilor constatate în timpul controlului efectuat la Hotelul Neko din stațiunea Saturn.