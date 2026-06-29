Carburanții ar putea avea un nou preț de la 1 iulie. Blocajul politic complică situația

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iun. 2026, 15:01

Prețurile la benzină și motorină ar putea crește începând cu 1 iulie, odată cu expirarea măsurilor prin care statul a limitat marjele comerciale practicate de distribuitorii de carburanți.

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