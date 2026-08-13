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Patrick Borcea, monitorizat electronic după ce și-ar fi agresat fosta iubită. Ordin de protecție pentru 6 luni
Patrick Borcea
Patrick Borcea, fiul lui Cristi Borcea, a fost pus sub monitorizare electronică, iar Judecătoria Sectorului 6 a emis un ordin de protecție valabil timp de șase luni, în urma unui incident reclamat de fosta sa iubită.
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