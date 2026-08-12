Economie· 1 min citire

CCR stinge lumina! Ce măsuri ia Curtea Constituțională pentru a face economie la energie

CCR

CCR

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 aug. 2026, 15:52

Curtea Constituțională a României a anunțat că va reduce voluntar consumul de energie electrică până la 31 august, în contextul presiunii asupra Sistemului Energetic Național și al debitului extrem de scăzut al Dunării. Decizia vine după apelul Ministerului Energiei pentru diminuarea consumului în perioadele de vârf.

Printre măsurile adoptate se numără oprirea iluminatului arhitectural și decorativ, cu excepția celui necesar pentru securitatea sediului. Va fi redus și iluminatul în spațiile care nu sunt utilizate.

CCR va opri, după terminarea programului, echipamentele electrice și electronice care nu trebuie să rămână în funcțiune. De asemenea, climatizarea va fi limitată în încăperile neocupate.

Instituția ia în calcul și reprogramarea, atunci când este posibil, a activităților și echipamentelor care presupun un consum ridicat de energie.

Măsurile sunt temporare și se aplică până la 31 august 2026. Scopul este reducerea consumului în orele de vârf, protejarea alimentării cu energie a populației și a serviciilor esențiale și diminuarea riscului unor eventuale măsuri restrictive.

Decizia CCR vine într-un moment în care autoritățile sunt preocupate de presiunea tot mai mare asupra sistemului energetic, pe fondul secetei și al debitelor foarte mici ale Dunării.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

CCRenergie

Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe