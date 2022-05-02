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Economie· 1 min citire
600 de angajări la Complexul Energetic Oltenia
600 de angajări la Complexul Energetic Oltenia
Primii 400 de angajați vor începe serviciul pe data de 9 mai
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