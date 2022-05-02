Economie· 1 min citire

600 de angajări la Complexul Energetic Oltenia

600 de angajări la Complexul Energetic Oltenia

600 de angajări la Complexul Energetic Oltenia

Scris de Ionut Jifcu Publicat: 2 mai 2022, 11:18

Primii 400 de angajați vor începe serviciul pe data de 9 mai

Nu mai puțin de 600 de locuri de muncă sunt vacante în cadrul Complexului Energetic Oltenia, acestea fiind repartizate pe trei zone din județ, potrivit unui anunț al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj.

Astfel, sunt locuri de muncă disponibile la punctele de lucru din Motru, Rovinari și Mătăsari.

Conform graficului privind angajările, vor fi 155 de locuri de electrician echipamente electrice și energetice (56 de posturi-Motru, 80-Rovinari și 19-Mătăsari).

Alte 108 posturi de lăcătuș mecanic sunt repartizate la Motru, 236 pentru Rovinari și 76 pe zona Mătăsari.

De sudori este nevoie la Rovinari(10 posturi) și la Motru(15 posturi).

Potrivit conducerii Complexului Energetic Oltenia, primii 400 de angajați vor începe serviciul pe data de 9 mai, urmând ca pe 16 mai să vină la muncă și ceilalți 200 de nou salariați.

Sursa: Realitatea de Gorj

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

gorjcubrealitateaCE Olteniaangajari

Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe