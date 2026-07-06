Scene șocante pe o stradă din Constanța! O mamă, filmată în timp ce își lovea copilul. Ce le-a spus martorilor

O scenă care a stârnit indignare a fost surprinsă pe o stradă din Constanța, unde o femeie a fost filmată în timp ce își lovea fiica în văzul trecătorilor. Imaginile au ajuns în mediul online, iar cazul a intrat în atenția autorităților.
Mai multe persoane care au asistat la incident au intervenit și au încercat să oprească agresiunea, luând în calcul și alertarea Poliției.
Explicația oferită de femeie
În imaginile filmate de martori, fetița încearcă să se îndepărteze de mama sa, în timp ce aceasta o agresează. Întrebată de cei prezenți despre comportamentul său, femeia a încercat să își justifice gesturile.
„Nu mai pot, doamnă, nu mai pot. Mă disperă. Am făcut comandă de mâncare, aruncă mâncarea pe jos. Credeți că trăim într-o bulă de cristal? Că totul se crește cu blândețe? Îi cresc de singură de cinci ani”, a spus aceasta.
Autoritățile s-au autosesizat
După apariția imaginilor în spațiul public, polițiștii și reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului s-au autosesizat și au demarat verificări pentru identificarea femeii și clarificarea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.
Ancheta urmează să stabilească dacă faptele surprinse în imagini întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de violență în familie și dacă se impun măsuri pentru protejarea copilului.
Specialiștii avertizează asupra efectelor
Experții în protecția copilului atrag atenția că violența fizică sau verbală poate avea consecințe serioase asupra dezvoltării emoționale a minorilor, iar traumele produse în copilărie pot avea efecte pe termen lung.
În cazul în care ancheta va confirma comiterea unei infracțiuni, femeia riscă să răspundă penal pentru violență în familie, conform prevederilor legale.
Mai multe persoane care au asistat la incident au intervenit și au încercat să oprească agresiunea, luând în calcul și alertarea Poliției.
Explicația oferită de femeie
În imaginile filmate de martori, fetița încearcă să se îndepărteze de mama sa, în timp ce aceasta o agresează. Întrebată de cei prezenți despre comportamentul său, femeia a încercat să își justifice gesturile.
„Nu mai pot, doamnă, nu mai pot. Mă disperă. Am făcut comandă de mâncare, aruncă mâncarea pe jos. Credeți că trăim într-o bulă de cristal? Că totul se crește cu blândețe? Îi cresc de singură de cinci ani”, a spus aceasta.
Autoritățile s-au autosesizat
După apariția imaginilor în spațiul public, polițiștii și reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului s-au autosesizat și au demarat verificări pentru identificarea femeii și clarificarea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.
Ancheta urmează să stabilească dacă faptele surprinse în imagini întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de violență în familie și dacă se impun măsuri pentru protejarea copilului.
Specialiștii avertizează asupra efectelor
Experții în protecția copilului atrag atenția că violența fizică sau verbală poate avea consecințe serioase asupra dezvoltării emoționale a minorilor, iar traumele produse în copilărie pot avea efecte pe termen lung.
În cazul în care ancheta va confirma comiterea unei infracțiuni, femeia riscă să răspundă penal pentru violență în familie, conform prevederilor legale.