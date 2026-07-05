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Actualitate· 1 min citire
Accident grav în stațiunea 2 Mai. Un autocar a izbit o autospecială de poliție și a proiectat-o într-o motocicletă
Poliție
Trei persoane au fost rănite în urma unui accident produs în stațiunea 2 Mai, după ce un autocar înmatriculat în Republica Moldova a lovit o autospecială de poliție aflată în misiune, pe care a proiectat-o într-o motocicletă.
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