Replica lui Grindeanu despre demisie: „Când pleacă și Abrudean”. Mesaj pentru Bolojan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că nu intenționează să demisioneze din funcția de președinte al Camerei Deputaților decât în anumite condiții clare: plecarea simultană a premierului și a șefului Senatului.

Întrebat, la Palatul Parlamentului, când ar urma să-și depună demisia, liderul social-democrat a răspuns: „Când o face şi Abrudean. (...) Evident, nu dau înapoi la nimic.

Atât timp cât exista un protocol în care se spunea că primul-ministru îşi dă demisia, că Senatul, Camera Deputaţilor sunt parte a aceluiaşi protocol, că e vorba de prim-ministru, că e vorba de Cameră, că e vorba de Senat, lucrurile trebuie discutate în acelaşi mod.

Pare că nu vine vreo demisia dinspre Guvern. Aţi văzut dumneavoastră că şi-a dat demisia domnul Bolojan şi nu ştiu eu? Îmi daţi o veste bună?”

Grindeanu a făcut referire directă la premierul Ilie Bolojan și la președintele Senatului, Mircea Abrudean, sugerând că orice decizie trebuie luată în cadrul unui acord comun.

Întrebat dacă a indus în eroare socialiștii europeni atunci când a exclus o eventuală colaborare între PSD și AUR, liderul PSD a respins acuzațiile:

„Ascultaţi, aţi vorbit cu socialiştii ieri, azi, la Bruxelles? Eu am vorbit. Vă rog să vedeţi ce spune lidera de grup, să vedeţi toţi ceilalţi reprezentaţii ai S&D şi după aceea v-aţi putea permite să puneţi o astfel de întrebare”.

În același context, acesta a comentat și demisia senatoarei Victoria Stoiciu din partid:

„Mă gândesc că îşi dă şi din Senat. (...) E democraţie, fiecare face ce îşi doreşte”, a mai spus Sorin Grindeanu.