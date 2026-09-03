Publicat 3 sept. 2026, 08:25 Sursă Realitatea.net

O nouă avarie lovește Termocentrala Turceni! Grupul 5 nu a mai putut fi repornit după ce tehnicienii au descoperit o nouă defecțiune. Este vorba despre o scurgere la un recipient, iar operațiunile au fost oprite controlat pentru a evita apariția unor probleme suplimentare.

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