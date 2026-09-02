Ministrul Apărării, tăcere după noul incident cu dronă. Un cioban din Vaslui a ajuns să smulgă singur firele dispozitivului exploziv

Publicat 2 sept. 2026, 11:46 Sursă Realitatea PLUS

Un incident grav în județul Vaslui ridică noi semne de întrebare privind reacția autorităților. O dronă cu încărcătură explozivă a fost găsită pe un câmp de un cioban, care a umblat la dispozitiv înainte ca specialiștii să ajungă în zonă, conform Realitatea PLUS.

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