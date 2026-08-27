Advertising
Actualitate· 2 min citire
Victorie la Înalta Curte pentru Realitatea Plus: Suspendarea emisiei decise de CNA, blocată definitiv
Publicat27 aug. 2026, 10:43
Actualizat27 aug. 2026, 10:44
SursăRealitatea.Net
Decizie fără precedent. Judecătorii au recunoscut că redacția Realitatea a fost și este supusă de mai mulți ani unor abuzuri fără precedent. Începând de acum, avocații noștri vor deschide acțiuni atât penale, cât și civile, pe numele tuturor membrilor CNA care ne hărțuiesc și fac presiuni la adresa Realitatea PLUS. Dumneavoastră, telespectatorilor, vă mulțumim că sunteți alături de televiziunea poporului și vă promitem că vom lupta în continuare pentru adevăr!
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:55Al treilea mesaj RO-Alert în Tulcea, în mai puțin de 12 ore: ce spune MApN
- 10:52Inteligența artificială poate accelera soluționarea daunelor în asigurări (studiu)
- 10:22Dosarul REALITATEA. Acțiuni în instanță și plângeri penale împotriva membrilor CNA. Avocatul Ioan Georgescu: „Au încălcat Constituția și trebuie să dea socoteală în Parlament”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News