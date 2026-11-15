O comună gorjeană a rămas în beznă! Un arbore a căzut peste rețeaua electrică

Incident în satul Popești din comuna gorjeană Stejari! 650 de familii au rămas fără curent electric sâmbătă seară, urmare a condițiilor meteorologice.
Un arbore a căzut peste rețeaua electrică, avariind doi stâlpi de medie tensiune din localitate.
„Asta afectează alimentarea cu energie electrică în zonă. Echipele de intervenție și cele tehnice sunt deja la fața locului și lucrează intens pentru remedierea defecțiunilor, în cel mai scurt timp posibil”, a anunțat, imediat după incident, primarul Ion Budilică.
Din păcate, defecțiunea nu a putut fi remediată imediat iar satul a rămas în beznă.
„Vă informăm că defecțiunile produse de căderea arborelui peste rețeaua electrică, care a provocat avarierea a trei stâlpi de medie tensiune în satul Popești Stejari, nu vor putea fi remediate în cursul acestei seri. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere, răbdare și solidaritate”, a completat primarul comunei care speră ca rețeaua să fie refăcută în cel mai scurt timp.