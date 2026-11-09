Otokar a livrat 378 de vehicule blindate COBRA II ATBTU Armatei Române. Producția locală include șase noi variante

Publicat 9 nov. 2026, 21:10 Actualizat 9 nov. 2026, 21:19

Otokar a livrat Forțelor Armate Române 378 de vehicule blindate COBRA II ATBTU, care au fost repartizate în peste 40 de unități militare. Programul de livrare este însoțit de extinderea producției locale, diversificarea variantelor de vehicule și dezvoltarea competențelor industriale din România.

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