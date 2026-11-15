Haos aerian în SUA! Când revin zborurile la normal

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 08:12

Șeful FAA, Bryan Bedford, a declarat sâmbătă că traficul aerian din SUA va reveni la normal duminică seara, după ce o eroare tehnică a dus la anularea a peste 15.000 de zboruri în două zile.

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