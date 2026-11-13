Femeie de 27 de ani, identificată pentru furtul a 13 genți dintr-un magazin din Târgu Jiu. A fost pusă sub control judiciar

O femeie de 27 de ani a fost identificată de polițiștii din Târgu Jiu pentru furtul a 13 genți dintr-un magazin, în noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2026.
În jurul orei 05:00, persoane necunoscute au pătruns prin efracție într-un magazin situat pe strada 22 Decembrie 1989 din Târgu Jiu, spargând geamurile punctului de lucru. Din incinta magazinului au fost sustras 13 genți de damă, de diferite culori și dimensiuni.
Prejudiciul cauzat prin această faptă a fost estimat la aproximativ 3.000 de lei. Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Târgu Jiu au identificat joi o femeie de 27 de ani, bănuită de comiterea faptei.
Percheziție și recuperare a bunurilor furate
Vineri, 12 noiembrie 2026, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la locuința suspectei. În timpul operațiunii, a fost recuperată o parte din prejudiciu.
Măsuri preventive dispuse de procuror
Procurorul de caz a pus în mișcare acțiunea penală împotriva femeii și a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. De asemenea, instanța a ordonat montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere.