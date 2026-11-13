Femeie de 27 de ani, identificată pentru furtul a 13 genți dintr-un magazin din Târgu Jiu. A fost pusă sub control judiciar

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 nov. 2026, 16:48

O femeie de 27 de ani a fost identificată de polițiștii din Târgu Jiu pentru furtul a 13 genți dintr-un magazin, în noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2026.

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