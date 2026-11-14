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Actualitate· 1 min citire
Se circulă în condiții de iarnă pe șoselele din centrul și sudul țării. Drumarii intervin cu utilaje
Ninsoare pe Transfăgărășan/ Foto: Facebook Visit Brasov Romania
Publicat14 nov. 2026, 10:40
Sursănews
Direcțiile Regionale de Drumuri și Poduri din Brașov și Craiova au anunțat sâmbătă condiții de iarnă pe mai multe trasee naționale. Se intervine cu utilaje de deszăpezire în zona Predeal, Transfăgărășan și Rânca.
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