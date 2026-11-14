Se circulă în condiții de iarnă pe șoselele din centrul și sudul țării. Drumarii intervin cu utilaje

Publicat 14 nov. 2026, 10:40 Sursă news

Direcțiile Regionale de Drumuri și Poduri din Brașov și Craiova au anunțat sâmbătă condiții de iarnă pe mai multe trasee naționale. Se intervine cu utilaje de deszăpezire în zona Predeal, Transfăgărășan și Rânca.

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