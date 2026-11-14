Trei turiști blocați în zăpadă pe Transalpina după ce au ignorat indicațiile rutiere

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 14:24

Trei turiști din județul Dâmbovița au rămas blocați cu mașina în zăpadă pe Transalpina, în zona Șeaua Dengheru. Incidentul s-a produs după ce șoferul a urmat indicațiile aplicației de navigație, ignorând semnalizarea rutieră.

Distribuie articolul