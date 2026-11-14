Trei turiști blocați în zăpadă pe Transalpina după ce au ignorat indicațiile rutiere

Trei turiști din județul Dâmbovița au rămas blocați cu mașina în zăpadă pe Transalpina, în zona Șeaua Dengheru. Incidentul s-a produs după ce șoferul a urmat indicațiile aplicației de navigație, ignorând semnalizarea rutieră.
Intervenția salvatorilor montani a fost necesară vineri, 13 noiembrie, pentru recuperarea celor trei persoane. Autoturismul în care se aflau s-a blocat pe DN 67C, în apropierea Pasului Urdele, conform informațiilor transmise de Direcția Rutieră Prahova Craiova.
Conducătorul auto a intrat pe un sector de drum unde circulația este interzisă, bazându-se pe indicațiile aplicației de navigație și neobservând indicatoarele rutiere. Incidentul s-a produs în data de 12 noiembrie, potrivit sursei citate.
"Din fericire, cele trei persoane au fost recuperate în siguranță, cu ajutorul jandarmilor montani și al salvamontiștilor. Reamintim că sectorul de drum DN 67C, între Rânca si Obârșia Lotrului, este ÎNCHIS circulației rutiere! Totodată, precizăm că SDN Târgu Jiu nu mai efectuează revizii pe acest sector de drum, odată cu închiderea circulației", au avertizat reprezentanții companiei naționale de drumuri.
Sâmbătă dimineață, pe DN 67C, între Novaci și Rânca, drumarii efectuează revizii ale sectorului de drum. Intervențiile se fac cu două utilaje dotate cu lamă și răspânditor de material antiderapant, acolo unde este necesar.
DRPD Craiova avertizează că în zona montană se înregistrează precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar partea carosabilă este curată și umedă. Pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie.