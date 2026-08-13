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Actualitate· 2 min citire
Milioane de oameni au privit spre cer: cum s-a văzut eclipsa de Soare în Europa
Eclipsa de soare România
Publicat13 aug. 2026, 08:33
Sursărealitatea.net
Eclipsa totală de Soare din 12 august a oferit unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale anului, fiind urmărită de milioane de oameni din Europa. Fenomenul a fost total în Groenlanda, Islanda și o mare parte din nordul Spaniei.
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